Ia in calcul gratierea. Ce spune ministrul Justitiei despre amnistie

Fata de declaratiile facute pana acum pe acest subiect, al unei eventuale legi a amnistiei si gratierii, noul ministru al Justitiei a afirmat, marti, ca dupa parerea sa, amnistia nu ar trebui luata in calcul, insa gratierea – in unele conditii- da.

Subliniind in cateva randuri ca o decizie in acest sens trebuie luata la nivelul Guvernului, Iordache a dezvaluit faptul ca, in cursul acestei zile, va avea o intrevedere cu seful Executivului. “Amnistie, din punctul meu de vedere, nu trebuie avuta in vedere amnistia”, a subliniat ministrul, adaugand ca gratierea, definita ca un “fenomen”, este sustinuta de asociatiile profesionale, fiind “un atribut al fiecarui stat in materie penala, pentru un astfel de act de clementa”. Florin Iordache a subliniat, insa, ca exceptie ar face faptele de coruptie si cele grave.

Totodata, noul ministru al Justitiei a pus accent pe faptul ca la momentul de fata, gradul de ocupare in penitenciarele autohtone este de 150%, adica sunt 27 de mii de detinuti pe o capacitate de 19 mii de locuri.