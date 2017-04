Hotarat sa mearga la instantele europene sa-si caute dreptatea. Dragnea: Actiunile sunt aproape finalizate

Intrebat in privinta deciziei Instantei Supreme, pronuntate in urma cu doau zile, seful PSD a reiterat faptul ca nu are de gand sa lase lucrurile asa, si ca ia in calcul varianta sa depuna inclusiv o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Liviu Dragnea a subliniat si joi, de data aceasta de la Parlament, ceea ce spusese inca de luni, la plecarea de la Inalta Curte. Si anume ca se va adresa CEDO, dupa ce Instanta Suprema i-a respins calea extraordinata de atac a deciziei definitive prin care s-a ales cu doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul “Referendumul”. “Acest demers finalizat, asa cum era de asteptat, cu respingerea contestatiei, m-a repus in posibilitatea de a face doua demersuri la CEDO si la Curtea Europeana de Justitie, la Luxembourg. Actiunile sunt aproape finalizate si in foarte scurt timp avocatii (…) vor depune actiunile la cele doua instante europene”, a detaliat al treilea om in stat.