Guvernul Tudose, in fata primei evaluari din partea Coalitiei

Instalat la Palatul Victoria de nici doua saptamani, activitatea Cabinetului condus de catre Mihai Tudose va fi supusa deja unei prime evaluari, in cadrul Coalitiei. Intalnirea este programata pentru luni, zi in care premierul va pleca in prima sa vizita externa de la instalarea in fotoliul de sef al Executivului, deplasarea fiind spre Bruxelles.

E doar o chestiune de ore, practic, pana cand sedinta Coalitiei PSD -ALDE pe Liviu Dragnea o anunta zilele trecute va incepe. Acelasi lider social-democrat mentiona ca atat Mihai Tudose, cat si cativa ministri vor merge la aceasta reuniune a Coalitiei, pentru a fi prezentate concluziile dupa primele zile de guvernare PSD-ALDE, in noua formula.

De altfel, in saptamana care se incheie premierul Tudose a avut o multime de intrevederi ce au legatura cu aplicarea programului de guvernare. A stat de vorba la Palatul Victoria, in cateva randuri, cu seful Fiscului si ministrul Economiei, dar si cu ministrul Cuc, pe care l-a vizitat la sediul Miniterului Trasporturilor. Totodata, s-a intalnit si cu primarul general si cei de sectoare, intrevederea avand loc la sediul Primariei Capitalei, pentru a incerca sa se gaseasca o rezolvare la problemele infocate de edilul Bucurestilor.

sursa foto: gov.ro