Guvernul Grindeanu a fost votat in Parlament

Cabinetul propus de PSD si ALDE, condus de Sorin Grindeanu, a trecut fara prea mari emotii de votul din Legislativ. Pasul urmator este cel al depunerii juramantului de investitura, la Cotroceni, in prezenta primului om in stat.

La nivel de cifre, va spunem ca au fost 295 de voturi “pentru” si 133 “impotriva”, in conditiile in care pentru investirea noului Executiv ar fi fost nevoie de voturile a 234 de senatori si deputati, adica a majoritatii alesilor neamului. “Va multumesc pentru votul acordat”, a reactionat premierul, dupa anuntarea oficiala a rezultatului optiunilor exprimate de senatori si deputati.

In prima faza, inainte ca acest vot – unul secret, cu bile – sa se desfasoare in sala de plen, au avut loc in prima faza audierile tuturor celor 26 de ministri propusi, in cadrul comisiilor parlamentare de specialitate, pentru ca apoi echipa guvernamentala, in frunte cu Sorin Grindeanu, sa ajunga in plen, pentru ca premierul desemnat sa-si treaca in revista obiectivele, de la tribuna salii Parlamentului.