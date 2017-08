Guvernul de la Chisinau a decis: “persoana indezirabila”!

Pe fondul recentelor afirmatii facute de catre vicepremierul Dmitri Rogozin, in sedinta de miercuri a Executivului de la Chisinau s-a propus si sustinut o masura transanta la adresa inaltului oficial rus.

Si anume s-a dat unda verde declararii sale “persoana indezirabila” pe teritoriul Republicii Moldova. “Avand in vedere faptul ca declaratiile publice facute de catre vicepremierul rus Rogozin afecteaza in mod serios imaginea si autoritatii tarii noastre, atat pe plan intern, cat si pe plan extern, propun de a-l declara pe Dmitri Rogozin persoana indezirabila pe teritoriul tarii cu aplicarea unor masuri restrictive sub forma de interdictie de intrare si tranzitare a teritoriul Republicii Moldova prevazute de art 4 (…)”, a declarat, miercuri, ministrul de Externe de la Chisinau, vicepremierul Galbur, in cadrul reuniunii Cabinetului.

La randul sau, premierul Pavel Filip a declarat, in cadrul aceleiasi sedinte, ca “modul in care au fost tratati cetatenii tarii noastre si Republicii Moldova, din punct meu de vedere, prin aceste declaratii, este unul pur si simplu inacceptabil”.

sursa foto:gov.md