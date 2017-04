Guvernul, acuzat de la Cotroceni de lipsa de transparenta

Fata de precedentele dati in care seful statului insusi dadea glas nemultumirilor fata de anumite actiuni ale Guvernului, de aceasta data un astfel de mesaj a ajuns in atentia opiniei publice prin vocea purtatorului de cuvant al Presedintiei.

Responsabila cu aspectele ce tin de comunicare la nivelul Cotrocenilor a acuzat “netransparenta” unei decizii apartinand Cabinetului Grindeanu, de joi, in privinta modificarii procedurii de numire a conducerii ANCOM. Mai exact, Dobrovolschi a afirmat, vineri dupa-amiaza, ca “daca Guvernul si-ar fi dorit sa rezolve aceasta situatie printr-o formula urgenta, avea si instrumentele, avea si timpul la dispozitie, pentru ca, pana la urma, aceasta institutie nu are conducere de ceva luni. Deci, exista posibilitatea ca situatia sa fie rezolvata prin folosirea legislatiei in vigoare, prin simplul fapt al numirii a altor persoane pe locurile vacante”, dar si ca “recurgerea la o Ordonanta de urgenta, care (…) a fost inscrisa pe ordinea de zi suplimentara se constituie intr-un alt semnal ingrijorator in legatura cu modul netransparent in care actioneaza Guvernul” si ca “este o metoda netransparenta folosita din nou de catre acest guvern”.

Mergand mai departe, Madalina Dobrovolshi a atras atentia asupra a doua aspecte pe care Guvernul Grindeanu “trebuie” sa le “inteleaga”, si anume ca “transparenta, predictibilitatea, modul in care se adopta aceste acte normative sunt esentiale pentru abordarea pe care o au fata de actul responsabil de guvernare si, pana la urma, fata de cetatenii acestei tari”, dar si ca “are un loc foarte bine definit in arhitectura institutiilor statului”.