Guvernul a decis: Pensiile de serviciu nu vor mai putea depasi salariile nete

Executivul a dat unda verde, in cadrul sedintei de vineri, Ordnantei de Urgenta privind reglementarea pensiilor de serviciu, stabilind ca acestea nu vor mai putea depasi nivelul salariilor/soldelor nete cuprinse in baza de calcul a pensiei. Si ca aceste pensii de serviciu se vor majora dar in functie de inflatie, si nu raportat la cresterile salariale.

La finele sedintei de Guvern, din directia Palatului Victoria s-a reamintit ceea ce mentionase, practic, ministrul Muncii, in decursul reuniunii, si anume ca pensiile de serviciu aflate in plata nu se vor micsora, urmare a adoptarii OUG in cauza, si ca nu se vor face modificari la nivel de baza de calcul sau la varsta “si vechimea avute in vedere la data depunerii cererii de pensionare”. Si ca masurile vin sa elimine inegalitatiile intre categoriile de pensionari.

“Adoptarea acestor masuri era necesara in contextul in care Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice prevede cresteri anuale semnificative ale salariilor in urmatorii ani, ceea ce ar fi generat, implicit, actualizarea pensiilor de serviciu cu sume ce ar fi putut produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate”, transmit reprezentantii Executivului, care mentioneaza si ca actul normativ in cauza nu include pensiile magistratilor, ci “reglementeaza pensiile personalului MAI, al MApN, al serviciilor de informatii, cel aeronautic civil navigant profesionist, al Corpului Diplomatic si Consular, al Curtii de Conturi, cel auxiliar din instante si parchete, al functionarilor parlamentari, dar si al membrilor Senatului Romaniei si Camerei Deputatilor.”

E de mentionat faptul ca toti cei care fac parte din structurile amintite si doresc sa se pensioneze in baza actualelor prevederi, pot face acest lucru pana pe 15 septembrie.