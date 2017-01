Grindeanu si noii ministri, de la juramantul de investire, direct la prima sedinta a Executivului

Sorin Grindeanu si echipa sa guvernamentala au toate sansele sa scrie istorie politica, de vreme ce se reunesc in prima sedinta a nou investitului Executiv la ora 21.

Dupa ce ministrii au fost audiati in comisii, incepand cu primele ore ale zilei de miercuri, iar noul Guvern a fost votat in Parlament, a urmat pasul firesc al semnarii, de catre seful statului, al decretelor de numire a ministrilor si a premierului, dar si etapa depunerii juramantului in fata primului om in stat. Aceasta ceremonie, desi nu a fost anuntata pe pagina Presedintiei la nivel de agenda a sefului statului pana tarziu la orele serii, a respectat programul creionat cu cateva zile inainte, adica dupa ce premierul a fost desemnat, iar Dragnea a mentionat – in linii mari- calendarul investirii oului Cabinet.

Ministrii au ajuns in fata presedintelui in jurul orei 19, iar cateva zeci de minute mai tarziu toti cei 26, dar si primul-ministru jurasera sa respecte legile tarii si sa ajute la propasirea neamului. La randul sau, Klaus Iohannis le-a urat fiecaruia dintre ei succes, iar in ansamblu a declarat ca spera sa afle cum anume vor pune in plan masurile anuntate in programul de guvernare. ”Aveti o misiune grea, aveti de indeplinit promisiuni complicate. Trebuie sa livrati ceea ce a fost promis in campania electorala. (…) De asta ati fost votati, si ma adresez aici celor care sunt parlamentari si sefi in Parlament, si asta trebuie sa livreze Guvernul. Sper ca, intr-o zi, sa-mi explicati cum veti face, in asa fel incat sa va incadrati intr-un deficit bugetar de 3%, sa cresteti salariile, sa scadeti impozitul, TVA-ul si multe alte lucruri. Eu imi doresc sa faceti aceste chestiuni”, le-a transmis presedintele celor prezenti la ceremonie.

O data ce s-a incheiat acest ceremonial, cu mai putin de 10 minute inainte de ora 20, o mare parte a echipei guvernamentale ajunsese deja la celalalt Palat, adica la Victoria, sediul Guvernului, unde au fost intampinati de catre Dacian Ciolos. Si, daca lucrurile se respecta, la nivel de program, Grindeanu urmeaza sa conduca prima sa sedinta de Executiv peste mai puti de o jumatate de ora.

sursa foto: presidency.ro