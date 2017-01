Grindeanu si Ciolos, discutii la Guvern/noii ministri isi preiau portofoliile

Continua procedurile menite sa duca la instalarea premierului si a noii sale echipe guvernamentale, dupa ce seara trecuta, la ora 19, acestia au depus juramantul la Cotroceni, ulterior grabindu-se sa se reuneasca intr-o prima sedinta a Cabinetului Grindeanu.

Dupa ce au fost prima oara fata in fata inca de seara trecuta, la scurta vreme dupa investirea noului Guvern, de aceasta data Dacian Ciolos si succesorul sau in fruntea Palatului Victoria au reluat dialogul joi dimineata.

Sorin Grindeanu a ajuns la sediul Guvernului cu putine minute inainte de ora 10 si se afla si la momentul de fata in incinta Palatului Victoria, cel mai probabil la discutii cu deja fostul prim-ministru.

In tot acest timp, la ministere e forfota mare, in sensul in care au loc predarile si preluarile de stafete, procedura pe care actualul sef al Guvernului le-a cerut-o noilor sefi ai acestor institutii sa o inceapa la ora 9. De asemenea, Grindeanu le-a cerut noilor ministri sa faca “un inventar al problemelor urgente pe fiecare minister”, astfel incat in cursul zilei de vineri, la urmatoarea sedinta de guvern, sa poata fi aduse deja in discutie.

In alta ordine de idei, in cursul sedintei de seara trecuta, Executivul a adoptat un proiect de lege care abiliteaza Guvernul sa emita ordonante.

sursa foto: gov.ro