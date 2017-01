Grindeanu, inainte de votul de investire a Guvernului: Va propun Romania normala!

Primul discurs pe care l-a sustinut premierul desemnat grindeanu in fata alesilor neamului a abundat de sintagma “Romania normala” – tinta pe care si-o propune primul-ministru, din cate a anuntat de la tribuna Parlamentului, inainte ca Executivul pe care il prpune sa primeasca votul de investire.

Cu accent pe nevoia de Educatie, de unde si planul de a construi 2.500 de crese din gradinite, prevazut in programul de guvernare prezentat de PSD in campanie, cu profesori bine platiti, dar si respectati, dar si cu planul de crestere a punctului de pensie catre 45% din salariul mediu pe economie, dar si pe ramanerea in tara a tinerilor absolventi, care ar putea alege sa lucreze in tara, si nu in afara granitelor, pe nevoia de dezvoltare a infrastructurii rutiere si feroviare, Grindeanu a enumerat si alte planuri si obiective ale Cabinetului pe care il va conduce. “Va propun Romanie normala (…) sa avem o tara normala, in care oamenii sa traiasca bine si sa se bucure de aceleasi drepturi si libertati de care se bucura marea majoritate a cetatenilor romani (…) in care lucrurile sa fie asa cum trebuie sa fie, in care anormalul sa fie o exceptie si nu o regula”, a anuntat Sorin Grindeanu, de la tribuna salii de plen.

Iar primul semn de normalitate pe care il identifica premierul desemnat este “ca politicenii alesi in functii publice sa respecte promisiunile din campanie electorala”.

In alta ordine de idei, inca din debutul expunerii sale, Sorin Grindeanu a tinut sa salute “echilibrul domnului Dragnea, care s-a comportat ca un adevarat om de stat”, pentru ca a pus “interesul national deasupra intersului personal sau de partid”. Ar mai fi de spus ca Grindeanu a anuntat ca isi doreste sa aiba dialog atat cu primul om in stat, cat si cu opozitia.