Grindeanu i-a mustruluit in plina sedinta de Guvern: Fiecare sa-si gestioneze domeniul!

Printre primele chestiuni pe care a tinut sa le mentioneze inca din startul sedintei saptamanale ale Executivului s-a numarat si o recomandare, sa-i spunem, exprimata in termeni cat se poate de fermi, catre reprezentantii echipei guvernamentale, cand vine vorba de capitolul comunicare (in exces).

Vizibil nemultumit ca unii oficiali din randul team-ului de la Palatul Victoria au fost mai mult decat vorbareti in ultima vreme, pe baza unor proiecte nedefinitivate inca, primul-ministru le-a mai taiat din elanul comunicational. “Nu-mi doresc ca altcineva decat cei care sunt titulari pe posturi sa discute despre lucruri care tin de alte ministere. Nu vreau sa aflu despre anumite investitii la Ministerul Apararii, decat declaratii ale ministrului Apararii. Suntem clari?! De asemenea, imi doresc ca pe ceea ce inseamna mult-discutatul impozit pe gospodarie (…) toata lumea merge la televizor si-si da cu parerea, fara a avea -pana in acest moment – un proiect clar (…) sunt discutii la Ministerul Finantelor foarte multe discutii (…) pana cand nu avem un draft final, v-as ruga sa va abtineti (…) fiecare sa-si gestioneze domeniul pe care il are”, a subliniat Grindeanu, in debutul sedintei de joi.

“Pot sa va anunt ca in primele 3 luni ale anului avem excedent bugetar”, a mai precizat premierul, pana ca presa sa nu mai aiba acces la sedinta de Guvern.