Grindeanu anunta ca si-a vaccinat copiii, admitand ca a avut batai de cap in a le gasi pe cele necesare

Declarandu-se hotarat sa faca o prioritate din rezolvarea problemei vaccinurilor si subliniind faptul ca, inainte de a face orice campanie de constientizare a unor aspecte ce tin de imunizarea copiilor, e nevoie sa si existe vaccinurile pe piata, Sorin Grindeanu a facut, joi dimineata, la un eveniment de profil, o marturisire.

Si anume a facut referire la cei doi copii ai sai, fetita in varsta de 6 ani si baiatul de trei ani. “I-am vaccinat pe amandoi”, a precizat Sorin Grindeanu, inainte de a aduce in discutie un aspect pe care a dat de inteles ca l-ar vrea transformat in istorie. “Dar de fiecare data (…) am avut probleme in a gasi vaccinul de care aveam nevoie. (…) Poate ca sunt eu unul dintre parintii care au avut noroc, dar vaccinarea propriului copil nu trebuie sa tina nicidecum de hazard. Rezolvarea lipsei vaccinurilor este esentiala”, a conchis premierul, punand accent si pe nevoia de a rezolva si “lipsa de informare”.