Grindeanu a mers la Cotroceni sa discute cu Iohannis

In asteptarea unei decizii a presedintelui cu privire la noua propunere de premier facuta de coalitia PSD-ALDE, va spunem ca seful statului a dorit sa stea de vorba personal cu Sorin Grindeanu.

UPDATE 17.03: Sunt destul de mari sansele ca in cursul zilei de joi sa nu fie facut, totusi, un anunt in privinta deciziei presedintelui, pe tema desemnarii noului premier. Ramane, asadar, de vazut cand anume va hotari Klaus Iohannis daca Grindeanu va fi sau nu viitorul sef de la Palatul Victoria. Cu cat trec orele, sansele ca in acest an sa avem instalat un nou Cabinet scad.

—-

Asadar, la o zi de cand s-a facut noua nominalizare, despre care a fost instiintat prin intermediul unei scrisori semnate de liderii PSD si ALDE, seful statului a avut, la Cotroceni, o discutie cu al doilea premier propus de coalitia de guvernare. Sorin Grindeanu a plecat de la sediul Presedintiei in jurul orei 12.30, adica dupa aproximativ o jumatate de ora.

Ramane de vazut daca primul om in stat va lua o hotarare in privinta validarii propunerii in cauza in cursul zilei sau acest anunt se va mai lasa asteptat. Intre timp, va reamintim faptul ca acum doua zile, prima varianta de prim-ministru cu care social-democratii si cei de la ALDE au mers in fata lui Klaus Iohannis, Sevil Shhaideh, nu a fost acceptata de catre presedinte, acesta din urma cerand coalitiei de la guvernare sa faca o noua propunere de premier. Lucru care s-a intamplat, in cursul dupa-amiezii precedente.

sursa foto: infocs.ro