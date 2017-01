Gradinitele si scolile raman inchise luni si marti in Capitala

Conditiile meteo nefavorabile prelungesc vacanta de iarna. Desi ar fi trebuit sa revina la cursuri in prima zi a saptamanii viitoare, avand in vedere ca se anunta un interval cu temperaturi foarte scazute, responsabilii au decis sa se mentina lacatele pe portile gradinitelor si ale scolilor din Capitala.

Un anunt in acest sens a facut, sambata dimineata, primarul Capitalei. Care a precizat ca, in baza anuntului meteorologilor si a faptului ca se anunta mai multe zile geroase – cu temperaturi de circa -20 de grade dimineata, pentru a preveni aparitia oricaror posibile probleme de sanatate in randul micutilor de gradinita, cat si al elevilor din scoli si licee, ca urmare a frigului, s-a hotarat ca acestia sa nu mearga luni si marti la clase. ”Decizia pe care am luat-o, prin consultare cu primarii de sectoare, cu ministrul Educatiei, cu inspectorul general scolar din Bucuresti, nu a fost una la intamplare- noi ne-am sfatuit cu asociatiile de parinti, cu medicii, care au afirmat foarte clar (…) ca este mult mai bine sa prevenim (…), decat sa tratam ulterior in saptamani de zile bolile, afectiunile (…)”, a explicat Firea, adaugand ca e posibil ca o astfel de masura sa fie dispusa si pentru ziua de miercuri.

Trebuie spus ca o decizie similara a fost luata, in cazul zilelor de luni si marti, si in privinta unitatilor de invatamant de pe raza judetului Ilfov, lucru confirmat sambata din directia Ministerului Educatiei.

sursa foto: Facebook/Gabriela Firea