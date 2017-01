Ghita scoate pe piata o inregistrare din biroul lui Basescu (VIDEO)

O noua zi, o alta inregistrare marca Ghita, doar ca de aceasta data este vorba despre un material doar audio, nu si video, prezentat, ca si precedentele, de televiziunea controlata de catre fostul deputat despre care nu se mai stie nimic inca din 21 decembrie anul trecut.

In episodul de fata se pune accent pe faptul ca fostul presedinte face referire la un “stat mafiot”, dar si la numele unor judecatori din dosare cunoscute. “Buna seara. Sunt multe persoane carora in acesti 10 ani li s-au facut mari nedreptati. Cazurile pe care le cunosc indeaproape, cu amanunte, si stiu cat de nedrept, incorect au fost aranjate si masluite sunt cel al lui Adrian Nastase, Seres, felul in care lui Geoana i s-au furat alegerile, felul in care au fost pacaliti milioane de romani la suspendarea lui Basescu, felul in care a fost deturnata vointa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan si judecatorul Mustata, felul in care s-a masluit dosarul Voiculescu-Bendei, felul in care s-a aranjat dosarul Sarbu (…) felul in care s-a masluit dosarul Pescariu-S. Gheorghe-Microsoft (…)”, sustine Ghita in inregistrarea audio prezentata marti seara de Romania TV.

De aceasta data, Ghita aduce in stprijinul spuselor sale o inregistrare din acre multi recunosc vocea fostului lider de la Cotroceni. “Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultati-l, va rog, pe fostul presedinte Traian Basescu ce povesteste despre intamplarile din biroul sau – pe care le-a inregistrat, intamplari desfasurate in prezenta lui F. Coldea, a C Kovesi, a Cameliei Bogdan. Daca asta vi se pare justitie, atunci nu mai am ce spune”, subliniaza fostul ales al neamului.