Ghita, de negasit

Fostul deputat ar fi trebuit sa ajunga in prima parte a zilei in fata procurorilor anticoruptie ploiesteni, in fata carora s-a mai prezentat de mai multe ori, pana la aceasta data.

Doar ca, pana la momentul de fata, Ghita nu a ajuns in fata anchetatorilor, desi ar fi fost citat in acest sens, din cate anunta presa locala. In schimb, la sediul DNA Ploiesti au ajuns aparatorii legali ai fostului parlamentar. Acestia nu au zabovit in incinta, dar nici nu au dorit sa faca precizari in fata jurnalistilor, pentru a lamuri daca Sebastian Ghita a fost sau nu asteptat la audieri. Intrebarile reprezentantilor presei nu au primit nici macar un raspuns.

Din cate se pare, la momentul de fata nimeni nu ar sti unde anume e politicianul PRU. Tot pe surse s-a aflat ca acesta ar fi urmat sa fie audiat in dosarul legat de prezenta fostului prim-ministru britanic in Romania, in care mai este mentionat si numele ex-premierului Ponta.