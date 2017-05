Ghita ar vrea sa asiste la proces prin videoconferinta

Despre fostul deputat s-a aflat, marti dupa-amiaza, ca ar vrea sa stie cum se desfasoara unul dintre procesele sale, chiar daca nu se afla in tara.

Aflat de cateva saptamani, deja, in custodia autoritatilor sarbe, stat pe raza caruia a fost identificat, inainte de Pasti – la circa patru luni de cand fusese dat disparut -despre Sebastian Ghita se stie, mai nou, ca ar vrea sa asiste la desfasurarea procesului care are calitatea de acuzat, insa nu oricum, ci in sistem de videoconferinta. Cel putin asta ar fi transmis, potrivit Antena 3, unul dintre avocatii sai, la termenul de marti, la care s-a analizat cea de-a treia cerere formulata din directia DNA in vederea emiterii unui mandat de arestare pe numele fostului parlamentar.

Ramane ca instanta sa se pronunte pe marginea acestor aspecte pe 6 iunie, termenul urmator stabilit de catre magistratii Curtii Supreme in aceasta speta.

Intre timp va amintim ca aceasta noua cerere de arestare pe numele lui Ghita vizeaza dosarul in care fostul deputat este acuzat, printre altele, de dare de mita, dar si spalare de bani, cauza in care este judecat si fostul edil din Ploiesti, Iulian Badescu.