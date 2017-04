Ghita ar urma sa fie audiat in Belgrad

Pana sa fie adus in tara, fostul ales al neamului ar putea da explicatii in fata anchetatorilor sarbi.

Aflat de cateva zile in custodia oamenilor legii sarbi, dupa ce a fost prins, in noaptea de joi spre vineri, in Belgrad, Sebastian Ghita ar putea da explicatii in ancheta demarata ca urmare a faptului ca ar fi facut uz de acte de indentificare false, potrivit Antena 3.

Recent, din directia Politiei Romane s-a aflat ca oficialii institutiei au fost informati de partea sarba ca fostul deputat a fost arestat pentru 18 zile, “in vederea extradarii”.

Oficialii romani, in speta reprezentantii Ministerului Justitiei, au inceput deja demersurile in vederea extradarii fostului parlamentar.