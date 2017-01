Gata cu vacanta! Elevii din Capitala se intorc de luni la scoala

Gabriela Firea, edilul Bucurestilor, aceeasi care anunta, in urma cu cateva zile, inchiderea creselor, a gradinitelor, a scolilor, dar si a liceelor de pe raza Capitalei, pe fondul conditiilor meteorologice vitrege, a fost cea care a vestit oficial ziua in care se vor redeschide unitatile de invatamant de pe raza orasului.

Si anume luni, 16 ianuarie. Desi va mai ninge, de luni seara incepand, prima parte a saptamanii viitoare urmand sa aduca noi precipitatii care vor aduna un nou strat de zapada, insa mai putin insemnat ca precedentele dati in care a nins in Bucuresti, cursurile in scoli se vor relua luni, din cate a subliniat, vineri, primarul Firea. ”Scolile vor incepe, toate. Atat crese, gradinite, scoli, licee – luni, 16 ianuarie. Nu vor mai fi motive intemeiate pentru a se intrerupe cursurile. Daca acestea vor aparea, (…) vom lua masura la momentul potrivit, in consultare cu Ministerul Educatiei si Inspectoratul Scolar General”, a lamurit primarul Bucurestilor, citat de antena3.ro.

Va amintim faptul ca in prima faza ninsoarea, iar apoi gerul au prelungit vacanta scolarilor bucuresteni cu doua zile, initial, iar apoi cu o intreaga saptamana. Bucuria elevilor a fost, insa, una temporara, cursurile care ar fi trebuit sa se desfasoare pana pe 13 ianuarie inclusiv urmand sa fie recuperate.