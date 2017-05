Francezii isi aleg presedintele. Turul doi al alegerilor a inceput

Atentia europenilor se indreapta, la acest final de saptamana, catre prezidentialele din Franta.

Emmanuel Macron si Marine Le Pen se confrunta, duminica, in cadrul turului secund al scrutinului in urma caruia francezii il vor alege pe succesorul lui Francois Hollande la Palatul Elysee.

Au fost 11 candidati care, in urma cu doua saptamani, intrasera in lupta pentru prima functie in stat, insa dupa numararea voturilor doar Macron (39 de ani) si Le Pen (48 de ani) s-au calificat in runda finala. La data respectiva, candidatul centrist obtinuse 23, 75% din voturi, in timp ce oponenta sa de extrema-dreapta doar 21, 5%.

Sectiile de vot s-au deschis la primele ore ale zilei si vor ramane astfel pana spre seara. Circa 47 de milioane de francezi sunt asteptati sa-si exprime intentiile de vot, in cele peste 69.000 de sectii de votare deschise cu aceasta ocazie.