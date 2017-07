Fostul sef al CJ Teleorman, Adrian Gadea, la DNA

Adrian Gadea se afla la momentul de fata in sediul Directiei Nationale Anticoruptie.

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman a ajuns in urma cu doar cateva zeci de minute la DNA, fiind chemat de procurori pentru a fi audiat.

Prezenta lui Adrian Gadea la DNA vine la exact o saptamana de cand anchetatorii anticoruptie anuntasera ca fostul sef al CJ Teleorman este urmarit penal intr-un dosar, alaturi de alte doua persoane. Printre ele e si Mircea Dumitrescu, administrator public al judetului amintit – acesta din urma prezentandu-se la randul sau, deunazi, in fata procurorilor.

Suspiciunile pe care anchetatorii au anuntat ca le au in cazul lui Adrian Gadea sunt de abuz in serviciu in forma continuata, conform DNA. “In luna ianuarie 2014, suspectul Gadea Adrian Ionut, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu a indeplinit acte prevazute in dispozitiile legislatiei primare, fapt ce a condus la incheierea cu o societate comerciala si o alta persoana a trei contracte de inchiriere avand ca obiect parti din insula Belina si bratul Pavel al fluviului Dunarea (in suprafata totala de 80 ha).

sursa foto: Facebook/Adrian Gadea