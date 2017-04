Fostul primar Stavarache, achitat de instanta

Victorie a fostului edil bacauan in razboiul cu procurorii anticoruptie.

Totul dupa ce, din cate anunta presa locala, Curtea de Apel Alba Iulia a decis achitarea sa definitiva in dosarul cunoscut opiniei publice drept “Apartamentul”.

Dupa ce in prima instanta primise o pedeapsa de trei ani cu suspendare, Romeo Stavarache a aflat ca decizia definitiva anuleaza aceasta sentinta si il achita pe fostul edil liberal din Bacau de acuzatia de abuz in serviciu, si anume ca ar fi dat fara drept o locuinta.

Decizia in prima instanta apartinuse Tribunalului Bacau si fusese pronuntata in urma cu doi ani. Stavarache fusese trimis in judecata in urma cu trei ani.

foto: Facebook