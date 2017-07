Fostul primar Poteras, urmarit penal

Politicianul care s-a aflat pe fotoliul de edil al sectorului 6 din Capitala a ajuns in vizorul procurorilor anticoruptie.

Din cate a anuntat, miercuri DNA-ul, Cristian Poteras e urmarit penal pentru luare de mita si spalare a banilor, in forma continuata, intr-un dosar in care are calitate de suspect si fosta sa sotie. Procurorii o banuiesc pe Aureliana Gidea (fosta Poteras) de spalare a banilor in forma continuata.

In cauza de fata mai este urmarit penal si un reprezentant al unei firme, precum si sociatatea comerciala reprezentata de cel dintai, in ambele situatii suspiciunea fiind de dare de mita.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile procurorilor cu privire la suspiciunile pe care le au in privinta celor patru:

“Din ordonanta intocmita de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia:

In cursul anului 2007, suspectul Poteras Constantin Cristian, in calitate de primar al sectorului 6 Bucuresti, a pretins de la reprezentantii unei societati comerciale inregistrate intr-o tara UE suma de 1.000.000 de euro, primind de la acestia, la data de 31 iulie 2007, suma de 250.000 euro.

Banii respectivi au fost pretinsi si primiti in schimbul exercitarii atributiilor de serviciu referitoare la emiterea autorizatiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar (autorizatii de demolare, certificat de urbanism si autorizatii de construire).

In perioada 2009 – 2010, suspectul Poteras Constantin Cristian, in aceeasi calitate, a pretins si primit de la suspectii Constantin Iulian si SC Tettas SRL Bucuresti suma de 857.800 dolari, in schimbul atribuirii unor contracte de achizitie publica dar si pentru efectuarea platilor pentru produsele furnizate.

Atribuirile s-au realizat fara planificarea investitiilor anterior demararii procedurilor de achizitie, fara bugetarea sumelor si prin aplicarea unor proceduri de achizitie publica directa interzise de dispozitiile legale in legatura cu furnizarea, livrarea si instalarea unor sisteme inteligente de parcare.

In total, pe perioada mandatului de primar detinut de suspectul Poteras Constantin Cristian, SC Tettas SRL a fost,,desemnata” furnizor de echipamente si servicii cu o valoare totala de 37.155.989 lei, din care au fost decontati 30.721.710 lei.

Suma remisa cu titlu de mita a fost transmisa prin intermediul unor companii inregistrate in Cipru, controlate de suspecti.

In perioada septembrie 2005 – iunie 2006, suspectul Poteras Constantin Cristian, in calitate de primar al sectorului 6 Bucuresti, respectiv presedinte al Subcomisiei de aplicare a legilor fondului funciar, a derulat, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia reconstituirii dreptului de proprietate, o serie de activitati avand drept scop emiterea unui titlu de proprietate asupra unor terenuri cu suprafata totala de 30.000 mp, situate raza sectorului 6.

Dupa obtinerea dreptului de proprietate, suspectul Poteras Constantin Cristian si sotia sa de la acel moment, Poteras Aureliana (actual Gidea Aureliana), au transferat prin diferiti intermediari si le-au cerut acestora sa detina formal terenurile obtinute in modalitatea de mai sus, cu scopul de a ascunde originea infractionala si adevaratii beneficiari ai tranzactiilor.”