Fostul primar Gheorghe Stefan s-a ales cu o alta condamnare

Dupa condamnarea primita, in urma cu cateva luni in dosarul Microsoft, pe care o executa la momentul de fata, fostul edil s-a mai ales cu o pedeapsa, de aceasta data decisa vineri de catre magistratii de la Tribunalul Bucuresti.

Mai exact, conform rtv.net, Gheorghe Stefan Neamt a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare, in dosarul privind ceea ce procurorii considera a fi fost finantarea ilegala a PDL-ului, partid din conducerea caruia a facut parte fostul primar al orasului Piatra Neamt. Trebuie precizat faptul ca Stefan a ajuns la un acord cu anchetatorii DNA in acest caz, alegand sa isi recunoasca vinovatia, in speranta ca va primi o pedeapsa redusa, acord care a fost admis de instanta bucuresteana.

In dosarul de fata – in care este cercetat fi fostul co-presedinte al PNL, Vasile Blaga, procurorii DNA l-au acuzat pe Stefan de trafic de influenta. Va spuneam ca fostul edil si totodata ex-finantator al unei echipe de fotbal, de unde s-a ales si cu porecla de ”Pinalti”, a mai fost condamnat in dosarul Microsoft, primind, in toamna anului trecut sase ani de detentie.