Fostul primar Gheorghe Stefan ajunge in instanta cu un alt dosar

Aflat in detentie, fostul primar din Piatra Neamt ajunge din nou in fata magistratilor, de aceasta data intr-un dosar in care e cercetat pentru trafic de influenta.

Nici bine nu a aflat, saptamana trecuta, decizia definitiva a instantei in dosarul finantarii PDL-ului, care a decis condamnarea lui la trei ani de inchisoare, ca Gheorghe Stefan a mai primit o veste ce tine de un dosar deschis pe numele sau.

Din directia DNA-ului s-a anuntat, marti dupa-amiaza, ca procurorii anticoruptie bacauani au dispus trimitera lui Stefan in judecata, precizand ca presupusa fapta trcuta in dreptul numelui sau ar data din perioada in care politicianul conducea Primaria Piatra Neamt, dar si avea functia de vicepresedinte al unei formatiuni politice – in speta al PDL-ului.

Inainte de a va prezenta detaliile mentionate de catre anchetatori in rechizitoriul intocmit in cauza, mentionam ca acest dosar va fi judecat de catre magistratii de la Tribunalul Neamt, dar si ca la momentul de fata fosutl primar Gheorghe Stefan este privat de libertate, executand pedepasa dispusa de instanta in dosarul “Microsoft 1”, toamna trecuta, de sase ani de detentie.

Iata ce mentioneaza procurorii DNA, intr-un comunicat:

“In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2009, in contextul in care o societate comerciala intentiona sa participe la procedura publica de atribuire a contractului de lucrari, aferent unui proiect finantat din fonduri nerambursabile, inculpatul Stefan Gheorghe, in calitatea mentionata mai sus, i-a solicitat administratorului acestei firme sa-i remita o suma de bani reprezentand 10% din valoarea lucrarilor ce urmau a fi efectuate.

Banii respectivi au fost pretinsi de inculpatul Stefan Gheorghe in schimbul promisiunii acestuia de a interveni pe langa persoane din conducerea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in vederea influentarii rezultatului procedurii de atribuire a respectivului contract de lucrari.

In temeiul acestei intelegeri, in cursul anului 2011, printr-un intermediar, inculpatul Stefan Gheorghe a primit de la reprezentantul acelei societati comerciale, in numerar, suma de 200.000.”