Fostul presedinte Constantinescu, elogiu pentru Tariceanu: Avem nevoie de lideri adevarati

Prezent, sambata, la congresul ALDE tinut la Parlament, fostul lider de la Cotroceni a avut un discurs mai mult decat elogios la adresa fostului premier Tariceanu, singurul aspirant la sefia unica a Aliantei liberale.

In absenta actualului co-presedinte al ALDE, Daniel Constantin, dar si a vreunui contracandidat la prima functie in cadrul partidului, Calin Popescu Tariceanu s-a ales si cu un discurs plin de laude, sustinut de la tribuna Congresului chiar de catre Emil Constantinescu, fostul lider al CDR-ului, care a invocat mai multe nume cunoscute din sfera lumii politice internationale.

“Avem nevoie de lideri adevarati. La o conjunctie a vietii mele si a istoriei i-am cunoscut pe Ronald Reagan, pe Margaret Thatcher, pe Helmuth Kohl, pe Gorbaciov. Acesti oameni aveau o viziune asupra lumii (…) Avem astfel de lideri in Romania? Putini, iar unul e aici in sala (n.r. Calin Popescu-Tariceanu). Este datoria mea sa vorbesc despre el (…) Calin Popescu-Tariceanu a fost un om, apoi a devenit un lider, care a participat la toate constructiile democratice, intr-un moment in care Romania era inca dominata de fosta nomenclatura comunista si de fosta securitate, pana in 1996”, e de parere fostul numarul 1 in stat, citat de aldebucuresti.ro.