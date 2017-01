Fostul premier Petre Roman a ajuns la Parchet

Fara sa scoata o vorba inainte de a da ochii cu procurorii militari din cadrul Parchetului General care ancheteaza “dosarul Mineriadei”, Petre Roman a intrat grabit in sediul institutiei, marti dimineata.

Desi reporterii i-au adresat intrebari, in speranta ca vor obtine un punct de vedere de la politicianul aflat in fruntea Guvernului, in iunie 1990, cand au avut loc evenimentele sangeroase, Petre Roman a ales sa pastreze tacerea. Cel mai probabil, prezenta fostului prim-ministru in fata procurorilor are in vedere comunicarea oficiala a faptului ca a fost inculpat in dosarul amintit. Ramane de vazut daca la momentul la care va termina de discutat cu anchetatorii, Petre Roman va da declaratii si in fata jurnalistilor.

E important de avut in vedere faptul ca Roman a ajuns la Parchet la o zi de cand si Ion Iliescu s-a prezentat la Parchetul de pe langa Inalta Curte, luand la cunostinta noua calitate pe care o are in “dosarul Mineriadei”.