Fostul ministru Valerian Vreme a dat ochii cu procurorii

La doar cateva zile de cand presedintele Iohannis daduse aviz favorabil solicitarii procurorilor de a incepe urmarirea penala in cazul fostului ministru al Comunicatiilor din Cabinetul Boc, Valerian Vreme a ajuns la DNA.

Vreme a venit la sediul procurorilor anticoruptie alaturi de avocat, fiind chemat pentru a-i fi transmisa oficial punerea sub acuzare in dosarul in care anchetatorii il suspecteaza de abuz in serviciu.

Este vorba despre un dosar privind licente Microsoft, in care procurorii au anuntat un prejudiciu de peste 11 milioane de euro.