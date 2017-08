Fostul ministru Sova, scandal cu politia. De cand sunt imaginile! (VIDEO)

Un incident in care a fost implicat fostul ministru al Transporturilor a ajuns in atentia opiniei publice in cursul zilei de marti.

Este vorba despre o filmare datand de acum 9 ani, dar care – din motive nu tocmai clare – a fost postata pe Internet – in speta pe o pagina de Facebook -abia acum. Din imagini se vede cum Dan Sova are un schimb de replici cu mai multi politisti, care, la randul lor, ii raspund politicianului.

Episodul a fost filmat in Predeal.