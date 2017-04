Fostul ministru Sandu, in fata procurorilor

Gabriel Sandu a ajuns joi dimineata la sediul DNA.

Intrat din nou in vizorul procurorilor anticoruptie, in “dosaurl Microsoft 3” cum e cunoscuta cauza opiniei publice, fostul ministru al Comunicatiilor a fost adus la DNA din penitenciarul unde isi ispaseste pedeapsa de trei ani, dispusa de instanta in “dosarul Microsoft 1”.

Se intampla la cateva zile dupa ce de la Cotroceni s-a dat unda verde cererii procurorilor privind incuviintarea urmaririi penale in nou dosar, in care Sandu este suspectat de abuz in serviciu. In cauza ultim mentionata au mai ajuns in atentia DNA si Claudiu FLorica si Dinu Pescariu, ambii afaceristi fiind plasati sub control judiciar.