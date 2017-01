Fostul deputat Ghita apare intr-o noua inregistrare, la doua saptamani de cand nu e de gasit

Seara trecuta tarziu, postul TV pe care l-a infiintat fostul deputat a prezentat o noua inregistrare cu Sebastian Ghita, a treia, despre care reprezentantii televiziunii au anuntat privotorii, pe burtiera, ca le-a ajuns la redactie si in cadrul careia afaceristul a facut o serie de noi ”dezvaluiri” despre unele aspecte despre care are cunostinta, cu referire- ca si pana acum- la numele sefei Directiei Nationale Anticruptie.

Printre aspectele pe care a tinut sa le sublinieze, mullte au facut referire la ”dosarul Realitatea Media”. La un moment dat, Ghita a sustinut faptul ca o societate comerciala- al carei nume nu a fost facut public, din motive usor de banuit – ar fi platit o suma importanta, pentru a-l aduce in tara pe unul dintre oamenii-cheie in dosarul Fondului National de Investitii (FNI). “La cererea doamnei Kovesi, o firma de constructii din Ploiesti, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a platit avionul pentru aducerea domnului Nicolae Popa, fostul director al FNI (condamnat in lipsa la ani greu de inchisoare, in urma cu 10 ani, in privinta prabusirii Fondului, acesta fugind din tara inca de la momentul aparitiei problemelor la FNI, adica in jurul anului 2000 -n.r), din Indonezia, de la Jakarta. (…) Realitatea este ca o firma privata, la cererea statului roman si a dnei Kovesi, a platit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI si cel care a furat sute de mii de oameni. Si as vrea sa o intreb pe doamna Kovesi: ce fel de operatiune o fi asta? Oare suntem vinovati de spalare de bani? E doar dansa. Sunt doar eu? Am actionat eu sau o firma privata in numele statului roman?”, a sustinut Ghita in inregistrarea prezentata la postul TV.

Va spuneam ca este al treilea episod filmat difuzat de postul amintit, incepand cu 21 decembrie, ziua in care se presupune ca a disparut afaceristul pe care procurorii DNA Ploiesti il asteptau pentru a da declaratii in dosarul Blair. Nici la momentul de fata nu se stie daca fostul parlamentar a parasit Romania, cum s-a vehiculat, sau unde anume se afla, stiut fiind faptul ca, in acest interval, ar fi trebuit sa se prezinte la politie, in conformitate cu masurile controlului judiciar sub care se afla, dar ca acest lucru nu s-a intamplat.