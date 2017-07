Fost sef al CJ Teleorman, urmarit penal

Fost sef al Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, actualmente secretar de stat in Ministerul dezvoltarii, este urmarit penal de DNA, alaturi de alte doua persoane.

Procurorii anticoruptie au anuntat ca Adrian Ionut Gadea este suspectat de abuz in serviciu, in forma continuata, asemeni Nelei Dorica Iordan, in calitate de inspector in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate ai institutiei teleormanene.

Vizat in aceeasi cauza este si Mircea Dumitrescu, in calitate de administrator public al judetului Teleorman, banuit de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata.

Iata ce au anuntat reprezentantii DNA in privinta suspiciunilor avute in speta de fata:

“Din ordonanta intocmita de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia:

In luna ianuarie 2014, suspectul Gadea Adrian Ionut, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu a indeplinit acte prevazute in dispozitiile legislatiei primare, fapt ce a condus la incheierea cu o societate comerciala si o alta persoana a trei contracte de inchiriere avand ca obiect parti din insula Belina si bratul Pavel al fluviului Dunarea (in suprafata totala de 80 ha).

Concret, aceste contracte au fost incheiate pe o perioada de 10 ani (la preturi de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/luna si 3.988 lei/luna, toate fara TVA), fara organizarea unei licitatii si fara initierea si parcurgerea procedurii de emitere a unei hotarari de consiliu judetean.

Scopul acestora era darea suprafetelor respective in folosinta temporara a locatarului pentru cresterea pestelui in regim natural, fara furajare, pentru pescuit sportiv si agrement, interzicandu-se desfasurarea oricaror altor activitati.

Contractele respective au facut obiectul controlului financiar preventiv, viza fiind acordata in aceeasi zi, 16 ianuarie 2014, de catre suspecta Iordan Nela Dorica, inspector in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, in conditiile in care aceasta cunostea modalitatea de incheiere a acelor documente.

Prin aceste demersuri a fost cauzata o vatamare a intereselor publice, legitime ale CJ Teleorman, totodata, fiind obtinut un folos necuvenit de catre beneficiarii contractelor, reprezentat de dobandirea imobilelor respective.”

sursa foto: facebook/Adrian Gadea