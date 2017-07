Florica si Pescariu au dat ochii cu procurorii

Primul care a ajuns la DNA, inca de joi dimineata, a fost omul de afaceri Claudiu Florica.

Acesta a venit la sediul anchetatorilor anticoruptie inainte de ora 10, nu singur, ci impreuna cu un aparator legal, si a ales sa nu faca declaratii in fata jurnalistilor, pentru a da detalii in legatura cu prezenta sa la DNA.

La peste o ora distanta a ajuns la Directia Nationala Anticoruptie a ajuns si afaceristul Dinu Pescariu.

Va amintim ca atat Florica, dar si fostul jucator de tenis sunt cercetati sub control judiciar in asa numitul dosar “Microsoft 2”, ambii pentru instigare la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. In cazua respectiva este cercetat si fosutl minsitru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu.

La momentul la care s-a anuntat ca Florica si Pescariu au fost plasati sub control judiciar, adica in aprilie acest an, procurorii transmiteau, printre altele, faptul ca “Pescariu Dinu Mihail si Florica Claudiu Ionut, in calitate de reprezentanti in fapt/drept ai societatii D.CON.NET AG, pentru a fi favorizati in castigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legatura cu ministrul de la acea vreme Sandu Gabriel caruia i-au si platit in acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte, prin Sentinta nr.258/24.03.2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Penala, in dosarul nr.1191/1/2015, au fost condamnati Cocos Dorin si Sandu Gabriel pentru trafic de influenta)”.