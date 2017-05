Fiul fostului ministru Mariana Campeanu, condamnat la inchisoare

Veste proasta, de la Judecatorie, pentru fiul Marianei Campeanu, fostul ministru al Muncii in Guvernul Ponta.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis – in prima instanta – condamnarea lui Flavius Cristian Campeanu, fost director tehnic in cadrul Registrului Auto Roman (RAR), la cinci ani de inchisoare, pentru complicitate la abuz in serviciu.

In acelasi dosar, trimis spre judecare in 2013, din directia DNA-ului, a mai primit o sentinta si fostul director general al RAR-ului, Ovidiu Rapatureanu, in cazul caruia judecatorii au decis o pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoare “sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, care a produs consecinte deosebit de grave”, din cate se arata in solutia pe scurt.

Deciziile nu sunt, insa, definitive, astfel ca pot fi atacate cu apel la o instanta superioara si au fost date intr-un dosar ce are legatura cu achizitionarea unui teren supraevaluat, din cate au sustinut procurorii. De altfel, magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au dispus, luni, ca acuzatii sa plateasca, in solidar, peste 800.000 de euro prejudiciu RAR-ului. Mai exact, “obliga, in solidar, inculpatii CRAPATUREANU OVIDIU si CAMPEANU FLAVIUS CRISTIAN la plata sumei de 876.610 Euro (echivalentul in lei la data efectuarii platii), reprezentand prejudiciul produs partii civile Regia Autonoma – Registrul Auto Roman”.