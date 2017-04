Firea nu e deloc de acord cu noul termen in cazul pasajului de la Sudului

In prima faza s-a aflat faptul ca din directia constructorilor s-a dat un nou termen pentru finalizarea lucrarilor de la pasajul de la Piata Sudului, si anume la finele celei de-a doua luni de toamna. N-a trecut mult pana ce primarul Capitalei sa reactioneze, catalogandu-l ca “inacceptabil”.

Mai mult, primarul Capitalei a anuntat ca a transmis deja un punct de vedere catre asocierea de constructori, in ideea ca vrea ca acestia sa revina asupra termenului, in sensul in care sa grabeasca lucrarile si, drept urmare, sa incheie lucrarile mai repede, eventual pana pe 15 iulie. In caz contrar, edilul bucurestean da de inteles ca ar putea aparea repercusiuni. “Consider ca termenul exprimat in ultima corespondenta de catre constructor este inacceptabil, si anume 30 octombrie. (…) Maximum ce am accepta pentru a nu rezilia contractul ar fi la mijlocul lunii iulie, sa spunem un 15 iulie, a subliniat Firea, citata de antena3.ro.

