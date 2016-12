Firea, incantata ca “vom avea un premier femeie”

Printre cele mai categorice reactii din randul celor venite, de-a lungul zilei, dupa anuntul facut de Dragnea in privinta nominalizarii primului-ministru a fost cea a primarului Capitalei, Gabriela Firea.

Social-democrata e cat se poate de convinsa ca seful statului nu se va opune propunerii facute de PSD si sustinuta de partenerii de la ALDE, de vreme ce vorbeste deja – si chiar lauda faptul- ca Romania va avea o femeie prim-ministru. De altfel, Gabriela Firea n-a pierdut ocazia sa o laude pe Sevil Shaidehh, propunerea de premier inaintata miercuri sefului statului, cu ocazia prezentei la consultarile de la Cotorceni a delegatiei comune PSD-ALDE. “Sunt deopotriva mandra si incantata ca vom avea un premier cu o educatie solida, cu experienta in relatia cu societatea civila, care se pricepe foarte bine la administratia publica locala, care este din PSD si, nu in ultimul rand, care este femeie!”, noteaza Firea pe Facebook, fara sa treaca deloc cu vederea faptul ca, in opinia sa, este vorba despre “o propunere pe care presedintele nu are nici un motiv s-o refuze”.

De altfel, Firea i-a urat succes lui Shhaideh, fostul secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, in perioada in care ministru era chiar Liviu Dragnea, ulterior sefa aceluiasi minister, pe durata a doar cateva luni.

Trebuie mentionat faptul ca, daca propunerea PSD-ALDE primeste unda verde de la Cotroceni, in fruntea Palatului Victoria se va instala, in premiera, o femeie. Se va intampla la cateva luni de cand Firea devenea prima reprezentanta a sexului frumos care ajungea sa conduca Bucurestiul.

Cititi si: Reactii dupa nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru sefia Guvernului

Cum vede UDMR-ul propunerea de premier

foto: Facebook