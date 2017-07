Firea, discutii cu ministrul Transporturilor, inclusiv despre trenurile care tranziteaza Capitala

Primarul Capitalei si seful de la Ministerul Transporturilor au stat, miercuri, la aceeasi masa a discutiilor.

Intrevederea a avut loc la sediul Primariei Generale si s-a centrat pe chestiuni ce tin de imbunatatirea circulatiei rutiere in Bucuresti, printre care si varianta enuntata de catre edilul-sef al Capitalei inca de zilele trecute, si anume variante pentru ca trenurile ce strabat unele zone ale orasului sa nu mai circula la ore de varf, ca solutie antiaglomeratie. “Imi doresc sa gasim cele mai rapide si mai eficiente solutii pentru ca trenurile care traverseaza Bucurestiul, indeosebi in zona de Nord, sa nu mai creeze blocaje in trafic. Dupa cum bine stiti, nicio Capitala europeana nu este tranzitata de marfare. (…) Solutia provizorie, pe care imi doresc sa o implementati pana la inceputul lunii septembrie, cand traficul se va intensifica odata cu inceperea scolilor, este regandirea orarului acestor trenuri, astfel incat sa nu mai tranziteze Capitala la orele de varf”, a declarat Firea, citata de site-ul pmb.ro.

De altfel, din directia Primariei se transmite si faptul ca “ministrul Transporturilor a dat asigurari ca specialistii din cadrul institutiei pe care o conduce vor lua in calcul modificarea programelor acestor trenuri, astfel incat sa nu mai tranziteze orasul la orele de varf”, dar si ca “Razvan Cuc a explicat ca pana la sfarsitul lunii octombrie ministerul va reabilita din surse proprii calea ferata de la marginea Capitalei, facand posibila mutarea trenurilor pe aceasta linie”.

Pe langa aceasta chestiune, Firea si ministrul Cuc au discutat despre pasarela pe care primaria are in plan sa o construiasca in zona lacului Herastrau, in apropierea podului de cale ferata aflat in zona, dar si despre solutii pentru reabilitarea podului Constanta, aflat in zona Bucurestii Noi.

sursa foto: pmb.ro