Firea anunta: tichetul unic de transport, din toamna

Din sezonul calendaristic urmator in Capitala si Ilfov s-ar putea calatori in baza aceluiasi bilet atat in autobuzele si celelalte mijloace de transport in comun apartinand RATB-ului, cat si cu metroul- dar si cu microbuzele – in cazul in care e vorba despre firme private, dar care au licente in cele doua zone.

Cel putin asta reiese din spusele primarului General. Gabriela Firea a anuntat, joi, cu prlejul semnarii actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Metropolitan Bucuresti si zona adiacenta, ca tichetul unic s-ar putea implementa din toamna. “Impreuna cu Metrorex, vom implementa, incepand cu aceasta toamna, programul tichetului unic de transport. Acest bilet unic se va adresa atat companiilor de stat, RATB, Metrorex, CFR, dar si firmelor private, noutatea fiind ca acest bilet este valabil si in autobuz, metrou dar si in microbuzul unei firme private, licentiata in regiunea Bucuresti-Ilfov”, a declarat Firea, citata de site-ul Primariei Generale.

sursa foto: Facebook/Gabriela Firea