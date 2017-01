Eliminare neasteptata. Simona Halep, OUT in optimi la Shenzhen!

La doar doua zile de cand va aduceam in atentie prima victorie a Simonei, obtinuta in acest nou an, ne vedem nevoiti sa notam, deja, si o prima infrangere in dreptul numelui constantentei, la aceeasi competitie din China la care a apucat sa joace doar doua meciuri, desi in urma cu doi ani castiga trofeul.

Cea care a oferit marea surpriza de a reusit sa o elimine in optimi pe a doua favorita la castigarea premiului de peste 620.000 de dolari pus in joc este o sportiva ceha in varsta de doar 20 de ani, Katerina Siniakova, cu care Halep nu mai jucase pana acum. Si vorbim despre o mare surpriza in ideea ca adversara Simonei, aflata pe locul 52 WTA, nu parea sa aiba atu-uri care sa ii puna probleme romancei in a accede in turul urmator. Din pacate pentru Halep, insa, la finele a 124 de minute de joc, timp in care tabela a ajuns sa arate urmatorul scor- 6-3, 4-6, 7-5, Siniakova a iesit invingatoare, drept urmare va merge mai departe in competitia de la Shenzhen, in timp ce romanca paraseste turneul.