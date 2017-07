Elevilor de clasa a V-a li se pregateste un manual: la educatie fizica!

Parintii care cauta solutii pentru ca ai lor copii sa faca mai multa miscare, stiut fiind ca invazia de elemente tehnologice ii face pe cei mici sa fie tot mai atrasi de butonat telefoane si tablete si mai putin de orice inseamna sport, au parte de o surpriza sa afle ce se pregateste pentru elevii de clasa a V-a cand vine vorba despre disciplina cuprinsa in programul scolarilor.

Si anume ca se intrevede ca pustii care incheie clasa a IV-a sa mai aiba o carte in ghiozdan, cand reincep cursurile. Pe scurt, ca elevii de a V-a sa invete educatia fizica (si) dupa manual!

In plina vacanta de vara, ministrul Educatiei a facut un anunt in acest sens, pe contul sau de Facebook, prin intermediul caruia indica – spre consultare – un astfel de manual. Si, asteptandu-se sa apara comentarii, recomanda citirea lui, macar fugitiv. “Da, elevii din clasa a 5-a vor avea manual si la disciplina educatie fizica. Unul dintre manualele aprobate poate fi consultat aici: http://edituradp.ro/…/dow…/2017/07/educatie-fizica-5-edp.pdf In 7 august finalizam licitatia pentru manualele la care s-au depus contestatii. Trist este faptul ca editurile nu au depus oferte pentru toate disciplinele. Caut solutii si pentru aceste situatii. P.S. Inainte de a emite pareri, lecturati putin manualul. Multumesc pentru intelegere.”, suna postarea lui Liviu Pop.

Cum vi se pare ideea ca elevii sa aiba un manual la Sport?