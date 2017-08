Elevii, fara telefoane mobile la ore? Anuntul ministrului

Nici bine nu s-au obisnuit elevii si parintii cu ideea ca scolarii de-a V-a ar putea avea, din toamna, manuale la Sport si Dirigentie, ca ministrul a mai facut un anunt care i-a lasat fara grai.

E, mai degraba, un plan menit sa nu ii mai lase pe elevi cu mobilele in sala de clasa, pe durata orelor de curs. Si punem accent pe ideea de plan, pentru ca, urmarind spusele oficialului guvernamental aflat in fruntea Ministerului Educatiei, rezulta ca totul e la, la momentul de fata, doar la stadiul de gand. “(…) Imi doresc foarte mult sa nu se mai foloseasca telefonul in timpul orei si sa existe o zona in care sa se pastreze telefoanele mobile in timpul orei, imi doresc din punctul acesta o eficientizare a intregului proces instructiv educativ (…)”, a declarat Liviu Pop, miercuri, citat de b1.ro, la un eveniment la Buzau, la care a participat impreuna cu un alt fost ministru social-democrat al Educatiei, Ecaterina Andronescu.