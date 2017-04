Efectele vremii rele. Ministrul Agriculturii: E mai mult bine, decat rau. Ca sa fie bine inteles!

In timp ce multi se ingrijoreaza de soarta ciresilor si a altor pomi fructiferi care ar putea fi afectati de valul de vreme rece – cu ploi abundente si chiar ninsori- de la mijlocul lunii aprilie, despre ministrul Agriculturii nu se poate spune ca impartaseste o astfel de atitudine.

Pana la momentul de fata nu sunt culturi afectate de conditiile meteo nefavorabile din ultimele zile, a dat de inteles Petre Daea. “Eu am spus-o si va mai spun: e mai mult bine decat rau, ca sa fie bine inteles si rastalmacit de presa. E o apreciere a unui om care stie ce vorbeste si in acelasi timp stie sa si comunice ceea ce altii doar vad si nu inteleg fenomenul agricol. Deci pana la aceasta data nu ne putem pronunta asupra efectelor negative, dar ne putem pronunta referindu-ne la faptul ca in solul Romaniei a intrat o cantitate de apa necesara, ca in partea de sud a tarii a ajuns la capacitate de camp, ca plantele sunt asigurate de umiditatea necesara”, a lamurit seful de la Ministerul Agiculturii.

Mentiunile oficialului guvernamental vin pe fondul mai multor zile in care din directia meteorologilor au curs vestile proaste despre vreme, anuntate printr-o serie de avertizari de tip Cod galben sau portocaliu.

sursa foto: agrointel.ro