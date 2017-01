Dupa ce a discutat cu useristii, Ciolos dezvaluie ca planuieste sa-si faca asociatie

La o zi de cand prerogativele de sef la Palatul Victioria au fost preluate, oficial, de catre Sorin Grindeanu, succesorul sau in postura de premier, Dacian Ciolos si-a facut drum la Parlament, unde s-a intalnit cu Nicusor Dan si reprezentantii formatiunii sale.

Din cate a dezvaluit Ciolos insusi, dupa ce a stat de vorba cu useristii, fostul premier are in plan sa discute si cu liberalii. Ambele formatiuni si l-ar fi dorit premier, in cazul in care ar fi putut inainta, ca urmare a rezultatului alegerilor din 11 decembrie, o propunere in aceasta privinta. “M-au sustinut in campania electorala pentru candidat de prim-ministru si mi s-a parut cel putin de bun simt sa vin sa le multumesc”, sustinand ca nu s-a intalnit cu niciuna dintre tabere, dupa campania de la parlamentare.

Evitand sa spuna mai multe decat anuntase inca de miercuri, la Guvern, in cadrul ultimei sale conferinte ca premier, si anume ca nu exclude sa ramana in politica, Ciolos a dezvaluit ca are in plan sa isi faca o asociatie, alaturi de persoane care isi doresc sa sustina proiectele continute de platforma pe care a prezentat-o public inca din octombrie anul trecut, adica inainte sa inceapa campania electorala. “Le-am spus ca intentia mea este sa raman implicat in viata publica, sa continui sa promovez valorile, principiile din Platforma Romania 100. Nu asta am discutat azi, ci am discutat de modul de colaborare pe viitor. Am discutii cu mai multi dintre fostii colaboratori ca in perioada imediat urmatoare sa cream o structura asociativa, probabil, pornind de la Platforma Romania 100, care sa fie activa public (…) nu-i fundatie, va fi o asociatie”, a lamurit fostul prim-ministru, Dacian Ciolos adaugand ca le va propune celor de la USR, dar si liberalilor sa colaboreze cu viitoarea sa asociatie.

sursa foto: captura Antena 3