Dragnea vrea raspunsuri de la Guvern: ne gandim serios daca Legea gratierii mai este oportuna

La finele sedintei conducerii PSD-ului liderul partidului a iesit in fata presei spunand ca asteapta un raspuns din directia Palatului Victoria in privinta unor masuri legislative ce tin de rezolvarea problemelor din penitenciare.

Subliniind in cateva randuri ca, in privinta Legii gratierii, s-a plecat tocmai de la intentia de a rezolva problema din penitenciare si intre timp s-a ajuns la concluzia ca acest act normativ “poate eventual rezolva o parte din efecte, dar nu cauzele”, Dragnea a anuntat ca ramne sa se stabileasca oportunitatea unei astfel de initiative legislative. “Sa ne gandim serios daca aceasta lege mai este oportuna. Fac in continuare un ultim apel la Guvern si la Ministerul Justitiei sa ne prezinte in termen rezonabil daca Legea gratierii si alte propuneri pe care le-au anuntat ca si proiecte legislative pot rezolva problema din penitenciare”, a subliniat Liviu Dragnea.

De altfel, seful PSD e decis sa nu lase sa treaca o astfel de lege de Camera Deputatilor, for in fruntea caruia se afla, pana ce nu se va convinge de un lucru. “Pe mine ma intereseaza mai putin cum va iesi legea din Senat (…) atunci cand va ajunge la Camera nu-i voi da drumul pana nu sunt convins ca face parte dintr-un pachet care rezolva problema”, a mai sustinut liderul social-democrat.

“Problemele din Justitie sunt mult mai serioase”, a conchis Dragnea.