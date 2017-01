Dragnea vrea comisie de ancheta: “bugetul pe 2017 are o gaura de 10 miliarde de lei”/ Reactie Ciolos

“Ceea ce s-a intamplat la Ministerul de Finante este ilegal”, acuza seful PSD, in privinta unor aspecte privind rectificarea bugetara de la finele lui 2016. Dragnea aduce in discutie posibilitatea constitutirii unei comisii parlamentare de ancheta, urmand ca o decizie sa fie luata in cursul acestei prime zile a saptamanii.

Primul om in PSD a aratat cu degetul, seara trecuta, la un post TV, catre fostul premier, dar si catre alti ministri din Cabinetul Ciolos, in speta cei ai Finantelor si ai Fondurilor europene, precum si catre seful Fiscului si al Consiliului Fiscal, care -considera Dragnea – ar trebui sa dea explicatii in fata unui astfel de for parlamentar. “Este foarte posibil ca maine (luni-n.r) – o sa discut cu colegii mei – sa initiem constituirea unei comisii de ancheta, pentru ca ceea ce s-a intamplat la Ministerul de Finante este ilegal. Ei au estimat, pe hartie, avand la baza probabil niste angajamente scrise din partea unor decidenti, ca veniturile in Romania, la finalul anului 2016, vor creste cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au facut o rectificare pozitiva. Asta era undeva in 23 noiembrie. 31 decembrie ne arata ca veniturile sunt mai mici cu 10 miliarde sau cu 14, o sa primesc toate datele maine dimineata. Iertati-ma, dar asta este total ilegal. Cine a mintit cu aceste date (…) va trebui sa plateasca”, a afirmat, la Romania TV, liderul social-democrat, conchizand ca “suntem in situatia in care bugetul Romaniei pe anul 2017 are o gaura de 10 miliarde de lei”.

Fostul premier: <<Aceasta “gaura” NU exista>>

In replica, pornind tocmai de la aceasta ultima afirmatie careia i-a dat glas Dragnea,Dacian Ciolos a notat mai multe aspecte, luni dimineata, intr-o postare pe Facebook, menite sa desfiinteze o astfel de varianta. Parand cat se poate de calm in fata acestor acuzatii, fostul numar 1 al guvernului tehnocrat are propria explicatie pentru care seful PSD ar face astfel de afirmatii. “Confruntat probabil cu cateva cifre si realitati ale economiei romanesti pe care eu le tot spun de cateva luni, constient ca nu stie pe unde sa scoata camasa ca sa acopere financiar promisiunile facute in campania electorala, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie si anunta ca ar fi gasit, citez, “o gaura de zece miliarde in buget”.”, considera fostul premier, care adauga, printre altele, faptul ca “pentru orice om cu minime cunostinte economice, o astfel de “gaura” ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate si, oricum, ar fi trebuit sa se regaseasca in deficitul bugetar – ceea ce nu este cazul. Aceasta “gaura” NU exista.”.