Dragnea spune ca ”nu ia in ras” declaratiile lui Ghita

Seful PSD – al carui nume este readus in discutie de catre Sebastian Ghita, dat disparut de mai bine de o saptamana, in privinta unor presupuse denunturi care l-ar fi vizat pe cel dintai – sustine ca nu ar fi tocmai de ignorat spusele fostului deputat pesedist.

De la Parlament, la cateva ore de cand Romania TV difuza o inregistrare cu fondatorul psotului TV, nedatata, insa, in care Ghita sublinia o data in plus ca s-ar fi incercat sa fie convins sa faca ”niste denunturi impotriva Liviu Dragnea”, seful PSD a facut o serie de precizari in privinta acestor declaratii. ”Nu le iau in ras, (…) din pacate nu sunt singurele informatii de acest gen care au ajuns la mine, atat in timpul campaniei electorale, cat si dupa alegeri, mai ales dupa alegeri”, a afirmat seful PSD.

In aceeasi directie, Dragnea a afirmat ca au fost oameni care ar fi fost oameni care i-ar fi spus ca au fost ”presati, intrebati sa spuna ceva despre mine, macar sa accepte sa inventeze ceva despre mine”. Totodata, seful social-democratilor a reiterat ca nu se teme de astfel de amenintari. ”Aceasta declaratie asumata a lui Sebi Ghita ma pune serios pe ganduri (…) am inteles ca vor mai urma astfel de declaratii si zic sa le urmarim cu atentie”, a conchis Dragnea, cu privire la inregistrarea difuzata miercuri in jurul pranzului, lunga de circa 13 minute, despre care puteti afla detalii AICI.