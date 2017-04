Dragnea recunoaste ca a lucrat cu Valcov la programul de guvernare: “imi asum”

Dragnea a admis in fata camerelor TV ca a facut echipa, printre altii, cu Darius Valcov cand a fost vorba sa stabileasca punctele continute de acest proiect.

Dupa luni bune de cand prevederile programului de guvernare au fost aflate, analizate si arhicomentate, Liviu Dragnea a recunoscut public faptul ca la elaborarea sa a lucrat alaturi de un fost ministru din Guvernul Ponta, trimis in instanta in urma cu aproape doi ani, intr-un dosar in care procurorii anticoruptie il acuza de trafic de influenta si spalare de bani.

“Pentru prima data o spun public, pentru ca mi se pare ca e datoria mea sa fac lucrul asta. Darius a fost unul din oamenii de baza cu care am lucrat la programul de guvernare, Darius Valcov. (…) A venit de la PDL, dar este un om cu o foarte buna pregatire. Pe langa alti specialisti cu care am lucrat la programul de guvernare, cu Darius am lucrat si la acest program de guvernare”, a tinut sa lamureasca Dragnea, joi seara, la Antena 3.

Cat despre problemele cu justitia pe care se stie ca le are fostul sef de la Ministerul Finantelor, liderul PSD a replicat ca isi asuma acest aspect. “Are probleme in justitie, dar Darius Valcov este unul din oamenii care, prin contributia lui, prin munca lui, la programul nostru de guvernare (…) a adus o contributie serioasa pentru ca romanii sa o duca mai bine. si eu imi asum lucrul asta”, a conchis Liviu Dragnea.