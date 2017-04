Dragnea reactioneaza in cazul lui Danut, copilasul salvat dupa eforturi uriase

Cazul pustiului aflat la momentul de fata in stare grava la spital, in Capitala, dupa ce a fost recuperat, la capatul a 11 ore de chin, rastimp in care fusese prizonier intr-o fantana ingusta aflata in curtea casei parintesti a ajuns si la urechile sefului PSD.

Care s-a alaturat celor care au laudat eforturile de ore intregi ale salvatorilor din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov care au ajutat, alaturi de colegii lor si de responsabilii locali, la salvarea lui Danut, copilasul in varsta de un an si opt luni care a trecut printr-o experienta terifianta. “Felicitari pentru toti pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov care au participat la salvarea lui Daniel, copilul cazut in acel put din judetul Teleorman! Realizam cu totii incarcatura emotionala uriasa si dificultatea extrem de complexa a acestei operatiuni de salvare. Reusita se datoreaza bunei pregatiri si mai ales implicarii umane a membrilor acestei echipe. Bravo baieti! Astfel de actiuni trebuie aplaudate la scena de deschisa de catre intreaga societate”, a transmis Dragnea, via Facebook, impartasind o fotografie postata de ISU Bucuresti, cu 9 dintre salvatorii micutului.

La momentul de fata, baietelul e internat la Terapie Intensiva. Cele mai recente date facute publice din directia medicilor indicau faptul ca pustiul e in stare stabila, dar grava, fiind intubat. Copilasul are probleme pulmonare si este supus unui tratament pe baza de antibiotice.

sursa foot: ISU Bucuresti-Ilfov/Facebook