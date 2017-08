Dragnea: “Nu ma simt vanat, chiar sunt!”/ Care crede ca ar fi obiectivul

Liderul PSD considera ca actualul program de guvernare “deranjeaza”, ceea ce ar putea explica anumite “atacuri” la adresa sa.

Politicianul aflat la momentul de fata in postura de al treilea om in stat se considera “vanat” si are o anume explicatie pentru o astfel de varianta. “Nu e o situatie foarte confortabila, dar… m-a intrebat cineva daca ma simt vanat. Nu ma simt vanat, chiar sunt. In situatia in care (…) o structura de presa, (…) alte institutii de presa au o singura tema, in fiecare zi trebuia sa apara ceva, acum vad ca au mai rarit-o (…) scoteau tot felul de ciorbe reincalzite, (…) asa-zise anchete explozive care, de fapt, nu au niciun fel de substanta – inseamna bani foarte multi (…) sa se intretina o asemenea campanie – avand un obiectiv foarte clar si anume PSD-ul. Eu sunt o piedica in calea micsorarii PSD-ului, care nu este un obiectiv de acum. Ca sunt forte externe, ca sunt forte interne, ca sunt institutii din Romania sunt institutii din alta parte sunt oameni grei din afara tarii, nu stiu. Sunt discutii”, a sustinut Liviu Dragnea, seara trecuta, la Antena 3.