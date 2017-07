Dragnea: N-am actiuni la Tel Drum. Nu sunt nici in fata, nici in spatele acestei societati

Chiar daca o investigatie media ale cerei concluzii au aparut recent dadeau de inteles altceva, intrebat concret daca are sau nu vreo legatura cu firma teleormaneana Tel Drum Liviu Dragnea a dat un raspuns transant.

“Sunt curios cati ani se va mai vorbi, se vorbeste de vreo 12 ani (…) au fost anchtete au fost dosare incepute si inchise (…) nu am actiuni la TelDrum, nu sunt nici in fata, nici in spatele, nici in stanga nici in dreapta acestei societati”, a sustinut liderul PSD, de la Parlament.

Totodata, Dragnea a reiterat ca nu ar avea afaceri in Brazilia, cum s-a speculat, dar si ca nu ar fi transferat bani in acest stat. “Am acest hobby cu pescuitul. N-am fost in niciun club din Brazilia”, a subliniat seful Partidului Social Democrat.

sursa foto: Facebook/Liviu Dragnea